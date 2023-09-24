Рыбакина раскритиковала решение WTA перед турниром в Токио
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) отреагировала на ситуацию перед стартом турнира в Токио (Япония), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Спасибо, что изменили правила в последний момент. Как всегда отличное решение от WTA", — написала Рыбакина в "сторис" инстаграма, добавив эмодзи аплодисментов и клоуна.
Напомним, ранее стало известно, что Рыбакиной, в отличие от ее главных соперниц, предстоит сыграть в первом круге. Кроме того, казахстанка попала в одну половину сетки с польской теннисисткой Игой Швёнтек (2-е место в рейтинге WTA). Матч Рыбакина — Швёнтек может состояться уже на стадии 1/4 финала. По мнению большинства фанатов, WTA предвзято относится к спортсменке из Казахстана.
Самое читаемое
- В Астане покосилась одна из опор LRT
- Хищения при ремонте котельных Семея выявила проверка
- Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
- Предприятие из ВКО обязали уплатить в бюджет более 6 млрд тенге
- Тамара Дуйсенова ответила на предложение повысить минимальную зарплату до 300 тысяч тенге