Рыбакина раскритиковала решение WTA перед турниром в Токио

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) отреагировала на ситуацию перед стартом турнира в Токио (Япония), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Спасибо, что изменили правила в последний момент. Как всегда отличное решение от WTA", — написала Рыбакина в "сторис" инстаграма, добавив эмодзи аплодисментов и клоуна.

Напомним, ранее стало известно, что Рыбакиной, в отличие от ее главных соперниц, предстоит сыграть в первом круге. Кроме того, казахстанка попала в одну половину сетки с польской теннисисткой Игой Швёнтек (2-е место в рейтинге WTA). Матч Рыбакина — Швёнтек может состояться уже на стадии 1/4 финала. По мнению большинства фанатов, WTA предвзято относится к спортсменке из Казахстана.