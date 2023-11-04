Елена Рыбакина "отпустила" Арину Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающаяя четвёртое место в рейтинге WTA, ухудшила статистику личных встреч с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Драмой обернулся матч Рыбакина — Соболенко за выход в плей-офф на Итоговом турнире WTA. Рыбакина проиграла Соболенко в двух сетах сетах — 2:6, 6:3, 3:6 — и не смогла выйти в плей-офф. Отметим, что во втором сете матч был прерван из-за сильного дождя и доигран лишь на следующий день.

"Возможно, условия были не лучшими, но я знаю, что сражалась до самого конца. Я очень благодарна всем фанатам, которые поддерживали нас на протяжении этой недели. Публика здесь действительно особенная", — сказала Рыбакина после матча.

Это поражение стало для казахстанки уже пятым в противостоянии с первой ракеткой мира. Теперь Соболенко лидирует с более весомым преимуществом — 5-3.

Отметим, что в этом году Елена Рыбакина и Арина Соболенко встречались между собой четыре раза. Рыбакина победила на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) — 7:6, 6:4 и Пекине (Китай) — 7:5, 6:2, Соболенко — на Australian Open — 4:6, 6:3, 6:4 и на Итоговом турнире WTA — 6:2, 3:6, 6:3.