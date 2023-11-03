Матч Рыбакиной с Соболенко пришлось остановить
Вчера, 09:34
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Вчера, 09:34Вчера, 09:34
678Фото: ktf.kz
Матч Елены Рыбакиной с Ариной Соболенко остановили на разгроме из-за погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Сегодня утром по астанинскому времени на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) проводят матч казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) и белоруска Арина Соболенко (1-е место),
В первом сете при счете 5:1 в пользу Соболенко встреча была прервана из-за дождя. Вероятно, игра продолжится сегодня в ближайшее время.
Напомним, что Рыбакина и Соболенко решают судьбу второй путевки в полуфинал Итогового турнира WTA с данной группы. Первое место в квартете заняла представительница США Джессика Пегула, которая одержала победы во всех своих трех поединках.
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