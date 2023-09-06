Эксперт рассказала о симптомах и источниках заражения сибирской язвой

На сегодняшний день по данным минздрав, в Акмолинской области зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву. В области ведется ликвидация очага заражения.Заместитель руководителя Медцентра УДП РК Людмила Бюрабекова рассказала о симптомах и источниках заражения болезнью, передаёт BaigeNews.kz.

Основным местом сохранения бактерии сибирской язвы является почва, где возбудитель может находиться более 70 лет и в это время являться потенциальным источником заражения для сельскохозяйственных животных.

"Человек заражается сибирской язвой через мясо и мясопродукты, кровь, кости, кожу и шерсть больных животных. Также источником заражения могут быть вода, почва, навоз и воздух в производственных помещениях, зараженные спорами сибирской язвы", - говорит Бюрабекова.

По словам специалиста, возбудитель попадает на кожу и царапины человека и вызывает сибирскую язву. Заражение может передаваться при непосредственном употреблении зараженных продуктов (кишечная форма) или при вдыхании загрязненного микробами воздуха (легочная форма).

"Клинические проявления у человека начинаются в течение нескольких часов или 4-7 дней с момента заражения. Основными симптомами являются резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов, зудящее плотное пятнышко, которое переходит в язвочку и карбункул. При появлении первых признаков заболевания, нельзя заниматься самолечением, а необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. При своевременном обращении к врачу и проведении специфического лечения заболевание, как правило, заканчивается полным выздоровлением", - отмечает эксперт.

Необходимые меры для предупреждения заражения сибирской язвой:

- соблюдать правила личной гигиены при уходе за скотом и контакте с продуктами животноводства;

- трупы павших животных самостоятельно не утилизировать;

- в случае гибели животных от сибирской язвы туши животных должны сжигаться, а продукты питания, полученные от них уничтожаться;

- о каждом случае заболевания, вынужденного убоя или гибели животных сообщать ветеринарным специалистам вакцинированных против сибирской язвы животных забивать только (!) через 14 дней после проведенной прививки;

- не приобретать у случайных лиц мясо и другие продукты животного происхождения, не прошедшие специальный ветеринарный контроль и не имеющие соответствующего разрешения на продажу;

- Лица, находившиеся в контакте с больными животными или людьми, подлежат активному врачебному наблюдению в течение 2 недель.