Эффективность расходования бюджетных средств поставил под сомнение депутат Мажилиса

Проекты в обрабатывающей промышленности, на которые в прошлом году потратили 587 миллиардов тенге, до сих пор не заработали в полную мощность, передает BaigeNews.kz.

На правительственном часе в Мажилисе депутат Нуртай Сабильянов заметил, что крупные компании, которые получают многомиллиардную поддержку, создают в среднем от 10 до 180 рабочих мест. Многие из предприятий несколько лет получают поддержку сразу из нескольких институтов развития.

"К примеру, ТОО "KamLitKZ" за три последних года только через "Фонд развития промышленности" получило 141,5 миллиардов тенге, из них уплатили налоги на сумму свыше 901 миллиона тенге, однако отсутствует информация об объеме выпущенной продукции. А ТОО "Маслодел" за три года получило из разных источников 36 миллиардов тенге. Из них в 2021 году 4,2 миллиарда от "Казахэкспорта" направлено на приобретение котельного оборудования, которое до сих пор не пришло в Казахстан", - привел пример депутат.

Нуртай Сабильянов также подчеркнул, что определенные компании, получившие поддержку Фонда развития промышленности, закупают только транспорт и технику. А это с развитием промышленности напрямую не связано. Еще более интересные цифры можно найти в отраслевом обзоре Национального банка. В последние три месяца прошлого года средневзвешенная загрузка производственных мощностей в обрабатывающей промышленности едва превысила 51%.