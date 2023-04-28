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"Эффект домино" - экономист о том, как повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции
Летом в Казахстане повысят тарифы на коммунальные услуги. При этом в стране уже подорожали ГСМ. Всё это не может не повлиять на инфляцию. А правительство её обещало снизить к концу года почти в два раза. Насколько это реалистично и как отразится на социально-экономическом положении казахстанцев, журналист BaigeNews.kz спросил у известного экономиста Армана Бейсембаева.
ЧП в Экибастузе этой зимой лишь обнажило проблему с износом коммунальной инфраструктуры в стране. Эта ситуация стала уроком для чиновников. При этом экономист считает, что это только начало и каждую зиму такие аварии будут повторяться.
"Их будет становиться все больше и больше по мере того, как эта инфраструктура будет стареть. А почему, а потому что тарифы сильно "придавлены". Государство не позволяло им расти в соответствии с рыночной ситуацией. То есть они отставали от инфляции, от доходов и так далее. Мы в итоге пришли к тому, что мы гордились, что у нас самые низкие тарифы в мире. Хотя если так посмотреть, то по приблизительным только оценкам эти тарифы прямо сейчас должны быть минимум в 2 раза дороже. Поэтому в этом смысле это потенциал роста этих тарифов, куда они, в конечном итоге, должны прийти, - говорит Арман Бейсембаев.
По мнению эксперта, было два способа привести тарифы к рыночному значению. При одном сценарии, правительство могло резко отпустить их и просто позволить им повыситься до необходимых рынку значений. Это привело бы к одномоментному шоку. Поскольку они повысились бы в 2-3 раза сразу. Из-за чего мог произойти провал деловой экономической активности и, возникло социальное напряжение.
"Тарифы – это основа всей экономики. Точно так же, как и цены на бензин. Это перевозка всего и вся. Это и пассажирские перевозки, это пассажирский транспорт, это общественный транспорт, это самолёты, поезда и все остальное. ГСМ в целом. Рост цен на ГСМ – это однозначно вклад в инфляцию и инфляционные ожидания. Все, что мы на сегодняшний день имеем, строится на сжигании углеводорода. В себестоимость любого товара стоимость ГСМ – это примерно 20 % стоимости. Это означает, что если ГСМ подрастут, вот эта доля в 20 % будет добавлять себестоимости и конечной стоимости товара или услуги. С коммунальными платежами то же самое", - полагает экономист.
Как правило, бизнес располагается в каких-то помещениях, и оплачивают коммунальные услуги. Их повышение влечёт рост всего остального.
"В целом такой эффект домино. Поэтому рост тарифов на электричество, воду и все остальное, понятное дело, это рост издержек для предпринимателей. Потому что у них расходы растут. И эти расходы надо на кого-то перекладывать. А перекладывать они будут на конечного потребителя. То есть для него цена вырастет", - говорит Арман Бейсембаев.
При этом чтобы избежать резких скачок тарифов, а в последующем – инфляции, правительство выбрало второй вариант. То есть повышать стоимость комуслуг для населения решили постепенно. На первом этапе, как анонсировали в Миннацэкономики, на 10-30 % в зависимости от региона.
"Власть пошла другим путём, власть решила рубить маленькими кусочками и по чуть-чуть, растягивая все это удовольствие на следующие несколько лет. Я так подозреваю, на следующие лет пять, скорей всего это так и будет. Смотрите, сейчас тарифы спрогнозировали, что они будут расти на 10-30 %. Скорей всего где-то будет от 10 до 20 %, я так полагаю. И если вы это дело переносите на будущее, допустим, тарифы в среднем будут расти на 20 %, это значит, что у вас двукратный рост произойдет в следующие пять лет. Это будет размазано во времени, не будет острой реакции населения. Сделано вот так, по принципу лягушки, которую подогревают в холодной воде до тех пор, пока она не закипит".
Поэтому какого-то бешеного разгона инфляции ожидать не стоит, но, однозначно, эффект от роста цен на ГСМ и тарифы будет ощутим. Экономист считает, что Нацбанк не уложится в ранее озвученный прогноз инфляции в 10- 12 %. По его мнению, её показатель будет близок к 15 %. И это только при оптимистичном сценарии. При негативном, по мнению Армана Бейсембаева, если произойдёт её ускорение в последующие месяцы, она достигнет 17-18 %. При этому правительство вряд ли сможет снизить её в два раза.
"Статистически на бумаге они могут ее снизить, в реальности она никуда не уйдет. Это невозможно, потому что если вы повышаете цены на бензин, на ГСМ и одновременно у вас растут тарифы, а это ключевые отрасли в любой экономике, основа любой современной экономики. То есть с помощью бензина все перевозится, а тарифы, коммуналка и все остальное это то, чем мы живем практически каждый день, без этого современная цивилизация не существует, как они себе представляют, что инфляция будет падать, не понимаю", - заключил экономист.
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