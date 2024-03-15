ЕБРР выделил кредит в 5,5 млрд тенге казахстанскому производителю соли

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает расширение AO "Аралтуз", ведущего казахстанского производителя поваренной и технической соли в Центральной Азии, предоставляя конвертируемый кредит на сумму до 5,5 миллиарда тенге (11 миллионов евро), передаёт BaigeNews.kz.

Средства будут предоставлены акционерному обществу Salt Industry Ltd., холдинговой компании AO "Аралтуз", осуществляющей деятельность под юрисдикцией Международного финансового центра "Астана". Cредства будут способствовать осуществлению проекта по строительству завода по выпариванию соли для запуска отечественного производства высококачественной вакуумной соли (известной, как соль "Экстра").

Кредит ЕБРР поможет AO "Аралтуз" диверсифицировать структуру своего экспорта и расширить деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае. При содействии ЕБРР, также будет реализован план действий по улучшению корпоративного управления AO "Аралтуз".

В рамках кредитного соглашения между ЕБРР и АО "Аралтуз" также подписан тр`хсторонний меморандум о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области в лице заместителя акима области Ардака Зебешева, АО "Аралтуз" в лице председателя совета директоров Даурена Мукашева и ЕБРР в лице директора департамента агробизнеса Натальи Жуковой. Подписание меморандума будет способствовать укреплению партнёрских отношений между сторонами, внедрении новых социальных и экологических стандартов в регионе, а также содействию социально-экономического развития Аральского района Кызылординской области.

На сегодня ЕБРР инвестировал в страну более 10,1 миллиарда евро в рамках 320 проектов. Казахстан является крупнейшей и самой продолжительной банковской операцией ЕБРР в Центральной Азии.