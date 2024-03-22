Дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал Grand Slam в Грузии
Сегодня, 17:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
139Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев поборется за золотую медаль турнир серии Grand Slam в Тбилиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.
Это стало возможным после его победы в полуфинале весовой категории до 60 килограммов. Серикбаев оказался сильнее Балабая Агаева из Азербайджана.
В финале казахстанец встретится с Ямом Волчаком из Израиля.
Самое читаемое
- "Дружим домами": жители Кокшетау празднуют Наурыз во дворах
- Главный тренер сборной РК по футболу высказался об отставке
- Министр туризма и спорта РК обратился к сборной по футболу после поражения
- Врачи удалили женщине семикилограммовую опухоль головы
- Казахстанец пробился в полуфинал турнира по боксу в Литве