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Дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал Grand Slam в Грузии

Сегодня, 17:49
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
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Фото: olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев поборется за золотую медаль турнир серии Grand Slam в Тбилиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.

Это стало возможным после его победы в полуфинале весовой категории до 60 килограммов. Серикбаев оказался сильнее Балабая Агаева из Азербайджана.

В финале казахстанец встретится с Ямом Волчаком из Израиля.

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