Дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал Grand Slam в Грузии

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев поборется за золотую медаль турнир серии Grand Slam в Тбилиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.

Это стало возможным после его победы в полуфинале весовой категории до 60 килограммов. Серикбаев оказался сильнее Балабая Агаева из Азербайджана.

В финале казахстанец встретится с Ямом Волчаком из Израиля.