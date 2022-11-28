Двух руководителей медцентров задержали за продажу фиктивных справок в Астане

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В столице задержали двух руководителей медцентров за продажу фиктивных справок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Клиенты заказывали медицинские справки для получения водительских прав на управление транспортными средствами.

"В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими Астаны задержаны два руководителя ТОО, которые по предварительному сговору организовали канал сбыта фиктивных медицинских справок. За денежные средства они изготавливали листы временной нетрудоспоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы №086, 075у и иные медицинские документы без фактического посещения медицинской организации", - говорится в сообщении полиции.

Во время оперативной работы сотрудниками Управления криминальной полиции ДП города Астаны в медицинском центре по проспекту Тауелсиздик был задержан 33-летний руководитель. В ходе обыска у задержанного изъяли денежные средства, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями.

Также задержан другой 33-летний руководитель медицинского центра, расположенного по улице Ауезова. У него в ходе обыска также изъяты медицинские книжки, больничные листы, печати. Установлено, что клиенты заказывали медицинские справки для трудоустройства, получения водительских прав для управления транспортных средств и так далее.



По данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК. Проводятся следственные действия.



