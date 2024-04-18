Двух мужчин спасли из застрявшего в реке автомобиля в области Абай

Вчера около 9 часов вечера на пульт "112" поступило сообщение о том, что в реке Тебиске застрял грузовой автомобиль, требуется эвакуация 4 взрослых и 1 ребенка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

Прибывшие на место происшествия спасатели ночью отбуксировали застрявший автомобиль из реки. Стоит отметить, что в машине находились двое мужчин 1964 и 1974 годов рождения.

Благодаря оперативным действиям спасателей граждане были спасены и благополучно доставлены в село Аксуат. В медицинской помощи не нуждались.

Кроме того в пресс-службе ДЧС Акмолинской области сообщили, что спасатели эвакуировали годовалого ребенка из села Баранкуль Жаркаинского района. Младенца доставили на лодке в село Далабай и оттуда в районную больницу.

Напомним, что, село Баранкуль осталось без автомобильного сообщения. На постоянной основе спасателями производится перевозка лекарственных средств и продуктов питания по заявке местных исполнительных органов.