Двоих чиновников оштрафовали в Кызылординской области

Руководители двух управлений акимата Кызылординской области привлечены к административной ответственности за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областную прокуратуру региона.

В Кызылординской области прокуроры провели анализ относительно нехватки пастбищ для выпаса животных и установили нарушения при формировании статистики по поголовью скота. Они внесли представление в областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, но руководитель ведомства нарушил сроки рассмотрения акта прокурорского реагирования. За это оштрафовали по статье 664 КоАП РК.

А руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования вовсе проигнорировал требование природоохранной прокуратуры о предоставлении необходимых материалов для проверки. За нарушение законных требований прокурора, согласно постановлению суда, его оштрафовали на 172 тысячи тенге по части 2 статьи 665 КоАП РК.