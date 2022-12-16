Двое детей и четверо взрослых погибли в пожаре в Темиртау

Фото: МЧС РК

Жизни шестерых человек унёс пожар в пригородном посёлка Актау города Темиртау Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, трагедия случилась ночью 16 декабря.

Звонок в службу "101" поступил в 1:51. Пожар произошёл пятиэтажке посёлка в 27 километрах от ближайшего пожарного подразделения.Первые огнеборцы прибыли на место спустя полчаса.

"В трёхкомнатной квартире на первом этаже произошло горение на площади 40 квадратных метров. До прибытия подразделений ДЧС из подъезда жильцы вынесли на улицу тела пяти человек: мальчиков 2007 и 2010 годов рождения, женщин 1983 и 1991 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Известно, что все они пытались самостоятельно эвакуироваться из квартир верхних этажей через задымлённый подъезд.На лестничной клетке открытого горения не было, однако из-за высокой концентрации дыма жители не добрались до улицы. Пожарные в ходе разведки и тушения обнаружили в горящей квартире тело шестого погибшего. Им оказался мужчина 1977 года рождения", — сообщили в МЧС.

Кроме того, по данным ведомства, ещё три человека были госпитализированы в состояннии средней степени тяжести.

Также из задымлённых квартир подъезда пожарным пришлось эвакуировать по автолестнице 10 человек. Некоторым спасённым жителям пришлось применить дыхательные аппаратов спасено 10 человек. В их числе — четверо детей.

Фото: МЧС РК

Пожар удалось локализовать в 3:10, и ликвидировать в четыре часа утра.

В тушении были задействованы 16 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Карагандинской области.

Причина пожара устанавливается.

"На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. По факту пожара органами полиции возбуждено уголовное дело по ст.292 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — добавили в ведомстве.

Спасатели напоминают, что при пожаре опасно пытаться эвакуироваться через задымленные коридоры или лестничные марши.

В случае крайне необходимости проходить через задымлённые помещения нужно предварительно закрыв дыхательные пути мокрой тканью.

Если пожар произошел за пределами квартиры, то наиболее надежный вариант — продержаться до прихода пожарных, не выходя из нее. Для этого надо проложить щели входной двери влажной тканью или завесить дверь влажным одеялом. Эти меры помогут избежать дыма в квартире.

Если же на лестничной клетке открытого горения и нет, то все равно концентрация дыма будет такова, что жители, скорее всего, могут не успееть благополучно достичь улицы.