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Движение пригородных автобусов восстановили в Астане

Сегодня, 09:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
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Фото: baigenews.kz

В Астане восстановили движение пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"Возобновлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 327. Движение маршрутов начнутся с города согласно утвержденному расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение этих маршрутов было приостановлено.

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