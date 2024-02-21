Движение пригородных автобусов восстановили в Астане

Сегодня, 09:26

Сегодня, 09:26

В Астане восстановили движение пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"Возобновлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 327. Движение маршрутов начнутся с города согласно утвержденному расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение этих маршрутов было приостановлено.