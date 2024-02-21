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Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане

Сегодня, 08:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
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Фото: baigenews.kz

В Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 327", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пригородные маршруты - на линии.

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