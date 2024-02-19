Движение пригородных автобусов восстановили в Астане

Сегодня, 09:00

Сегодня, 09:00

В Астане восстановили движение пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"Восстановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329. Движение маршрутов начнутся с города согласно утвержденному расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение этих маршрутов было приостановлено.