Два человека погибли в жутком ДТП в Мангистауской области

Фото: Instagram/911.aktau

Две иномарки столкнулись на трассе Актау — Баянды, в результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места смертельного ДТП появились в соцсетях. На кадрах — две разбитые "всмятку" иномарки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Актау 911 | Aktau 911 (@911.aktau)

Комментарий полиции опубликовал официальный Telegram-канал МВД РК, сообщив что авария произошла 11 февраля около 13:30.

"Водитель Nissan Altima при совершении маневра поворота налево не уступил дорогу автотранспорту Mercedes Benz и совершил столкновение. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли водитель и пассажир Nissan. Один пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу", — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование.