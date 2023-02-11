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Лента новостей

Instagram/911.aktau Сегодня, 21:25
315
Сегодня, 21:25
315
Фото: Instagram/911.aktau

Два человека погибли в жутком ДТП в Мангистауской области

Две иномарки столкнулись на трассе Актау — Баянды, в результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места смертельного ДТП появились в соцсетях. На кадрах — две разбитые "всмятку" иномарки.

 
 
 
 
 
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Публикация от Актау 911 | Aktau 911 (@911.aktau)

Комментарий полиции опубликовал официальный Telegram-канал МВД РК, сообщив что авария произошла 11 февраля около 13:30.

"Водитель Nissan Altima при совершении маневра поворота налево не уступил дорогу автотранспорту Mercedes Benz и совершил столкновение. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли водитель и пассажир Nissan. Один пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу", — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование.

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#дтп #Мангистауская область #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:25
315
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