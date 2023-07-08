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  • Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе
twitter.com/PemexGlobal Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07
38
Фото: twitter.com/PemexGlobal

Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе

После взрыва на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе погибли два человека, один человек пропал без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел 7 июля. По данным издания Tribuna Campeche, взрыв произошел на платформе Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.

"В компании Pemex приоритетом является безопасность. По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте", — говорится в сообщении в Twitter компании.

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Сегодня, 10:07
38
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