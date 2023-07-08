Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе

Фото: twitter.com/PemexGlobal

После взрыва на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе погибли два человека, один человек пропал без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел 7 июля. По данным издания Tribuna Campeche, взрыв произошел на платформе Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.