Драму о бытовом и гендерном насилии сняли в Казахстане

В Казахстане сняли сериал о бытовом и гендерном насилии "Жалғыз емессің" (Ты не одна. Ты не один), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на структуру "ООН-женщины" в Казахстане.

Сериал снят в формате документальной драмы. Наряду с актёрами в фильме принимают участие реальные казахстанские эксперты, которые ежедневно помогают людям, оказавшимся в трудном положении.

У каждого героя драмы своя жизненная история. В каждой серии показаны контакты горячих линий, инфографика и данные результатов исследований о проблеме насилия в мире и Казахстане. Сериал снят при поддержке Европейского Союза и правительства РК.

"Насилие не имеет пола и возраста. Съёмочной команде удалось наглядно показать, что нужно делать в ситуации, если кто-то из близких или мы сами вдруг столкнулись с различными видами насилия. Хочу выразить благодарность всем партнёрам, благодаря которым состоялся успешный выход "Жалғыз емессің" на экраны. Очень важно, что сериал снят на казахском языке и будет доступен широкой аудитории", — сказала представитель структуры "ООН-женщины" в Казахстане Мария Доценко.

"Жалғыз емессің" будет демонстрироваться в казахстанском приложении AituSuperApp и на телеканалах. Премьерные показы сериала проходят в эти дни в Алматы и Астане.