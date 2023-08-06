Дожди, грозы и град обещают казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман.

Днём Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-38°С, в Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях сохраняется, на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе 17-22, порывы 28 метров в секунду. В Алматы и Конаеве днём гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Атырау 36-38 градусов.

Днём на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Уральске жара 35 градусов.

На севере, в центре, юге области Улытау ожидается гроза, днём град. Ветер северный днём при грозе ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане гроза.

На севере, в центре, юге Карагандинской области ожидается гроза, днём град. Ветер северо-восточный днем при грозе ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде днём гроза.

На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане утром и днём ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, юге, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днём на западе, юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный днём на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается гроза.

7-8 августа юго-западе, северо-востоке, в горных районах, 9 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 7-8 августа днём град, шквал. 7-9 августа ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе 7-8 августа утром и днём ожидается гроза, днем град, шквал. 7 днём, сутки 8 августа ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

7 августа днем на западе, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области гроза. Днем на востоке, юге области град. Ветер северо-восточный при грозе 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае гроза. Ветер северо-восточный при грозе 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, в центре, днем на большей части Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на западе, в центре области при грозе 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кызылорде гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе 15-20 метров в секунду.

Днём на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 38-41 градусов.

Временами на западе, юге, в центре области Абай ожидается сильный дождь, гроза. Днём на западе, юге области ожидается град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, юге области 15-20, днем порывы 23 метров в секунду.

Ночью на востоке, в центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на востоке, юге области ожидается град, шквал. Ветер северо-западный, западный на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 7 августа днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15 метров в секунду.

Днём на юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.