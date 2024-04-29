Дождь, грозы и снег ожидаются в Казахстане 29 апреля

"Казгидромет" представил прогноз погоды на 29 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга-востока – осадки в виде дождя и снега. И только на юго-западе, северо-западе и в центре страны под влиянием отрога антициклон ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере – град, на юго-западе, юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман", - сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге на площадке СЦК.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса.



На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской, на севере области Жетісу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.