Допинговый скандал назрел в сборной Казахстана по боксу

Фото: bassport.kz

Член сборной Казахстана по боксу, бронзовый призёр чемпионата Азии 2022 года Саматали Толтаев отстранен от команды из-за допингового скандала перед самым чемпионатом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bassport.kz.

Инцидент прокомментировал главный тренер сборной Мирзагали Айтжанов.

"После того, как я присоединился к команде, мы снова собрали врачей и членов группы научного комплекса и начали работать. Они постоянно предупреждают ребят о допинге. Мы даже предупреждаем, чтобы они не пили воду где-то с улицы. А Саматали думал, что он будет пить витамины по совету друзей и родственников. Сегодня у него будет взята повторная проба. Всё решит международная комиссия. Мы его вернули домой. На сборах его нет. Боксёры находятся под наблюдением специалистов и врачей", — рассказал Айтжанов.

В случае, если докажут, что Саматали Тольтаев действительно употреблял допинг, боксёр может быть отстранён от занятий спортом на четыре года.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте.

Ранее Саматали Тольтаев заставил больщиков поволноваться: побывал в нокдауне и выиграл "золото" турнира в Венгрии, одолев чемпиона Австралии Фреда Дззива.