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sports.kz Сегодня, 10:49
320
Сегодня, 10:49
320
Фото: sports.kz

Казахстанец побывал в нокдауне и выиграл "золото" турнира в Венгрии

Казахстанский боксер Саматали Тольтаев выступил в финале международного турнира памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В решающем поединке на турнире в весовой категории до 60 килограммов Тольтаев оспорил "золото" с чемпионом Австралии Фредом Дззива. 

Этот бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей. В первом раунде рефери отсчитал Тольтаеву нокдаун.

Таким образом, Саматали Тольтаев стал третьим чемпионом на турнире в Венгрии в составе мужской сборной Казахстана: ранее с золотыми медалями выступление также закончили Темиртас Жусупов (48 кг) и Серик Темиржанов (57 кг). Также  у Казахстана выступят Дулат Бекбауов (67 кг), Аятулла Такижанов (75 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). 

Что касается достижений Саматали Тольтаева в любителях, то он становился чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира.

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#спорт #бокс
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:49
320
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