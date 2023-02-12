Казахстанец побывал в нокдауне и выиграл "золото" турнира в Венгрии

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Саматали Тольтаев выступил в финале международного турнира памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В решающем поединке на турнире в весовой категории до 60 килограммов Тольтаев оспорил "золото" с чемпионом Австралии Фредом Дззива.

Этот бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей. В первом раунде рефери отсчитал Тольтаеву нокдаун.

Таким образом, Саматали Тольтаев стал третьим чемпионом на турнире в Венгрии в составе мужской сборной Казахстана: ранее с золотыми медалями выступление также закончили Темиртас Жусупов (48 кг) и Серик Темиржанов (57 кг). Также у Казахстана выступят Дулат Бекбауов (67 кг), Аятулла Такижанов (75 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Что касается достижений Саматали Тольтаева в любителях, то он становился чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира.