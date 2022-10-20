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Дома погорельцев в Костанайской области восстановят ко Дню Республики
Строительство новых домов практически завершено, совсем скоро планируется заселение жильцов. Кроме этого с 1 ноября сотрудникам лесных хозяйств области обещают поднять заработную плату.
В акимате Костанайской области сообщили, что все дома выполнены в едином архитектурном стиле, передает BaigeNews.kz.
Площадь каждого жилища составляет 100 квадратных метров.
"10 соток земли выделено на каждый дом. Планировкой предусмотрены 4 жилые комнаты, 1 совмещенный санузел, кухня. Дом оснащен всей инженерной инфраструктурой: вода, электричество, газ, отопление. У каждого дома есть мощный индивидуальный котел. На каждый дом предусмотрен также отдельный септик. К каждому дому будет подключен Wi-Fi. Из оснащения предусмотрена газовая плита и сантехника", - рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжарыков.
Для досуга жильцов также предусмотрены открытые спортплощадки.
"В целом, по району планируется строительство футбольно-волейбольной площадки, спортивных площадок и трех детских площадок. Отмечу, что ранее таких площадок в районе не было. Их строительство идет за счет спонсорских средств", - сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Сейчас идут работы по очистке домов от строительного мусора и оформления документов на право собственности.
Сами погорельцы с нетерпением ждут своего второго новоселья.
"В пожаре у меня сгорел мой дом. Все уничтожено огнем, вся бытовая техника. Когда это случилось, были в отчаянии, ведь остались без крыши над головой. Холодильник, телевизор, вся крупная бытовая техника тоже сгорели. Теперь вот нам построили дом, дай Бог, скоро заселимся. Очень рады этому", - рассказала Жумагуль Рахметова.
Напомним, что на строительство домов из бюджета было выделено 2,3 миллиарда тенге. Что касается восстановления лесного массива в Аулиекольском районе, работы уже начаты. Так, до конца года деревья обещают высадить вдоль дороги Аулиеколь – Костанай.
"Для лесохозяйственных работ задействовано 7 бригад (63 человека, 21 трактор) по валке, трелевке и раскряжевке леса. Планируется посадка березы и сосны. Также уже закуплено 14 тракторов, в дальнейшем планируем закупить еще. Кроме того закупили обмундирование для работников лесной охраны более 700 штук. С 1 ноября будет повышение заработной платы сотрудникам лесных хозяйств", - написал глава региона на своей странице.
Отметим, что наиболее пострадавшим от пожара населенным пунктом стало село Аманкарагай. Всего в Костанайской области уничтожено огнем 108 объектов, в том числе 91 дом.
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