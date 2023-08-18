Дом трещит по швам: жители новостройки в Уральске боятся остаться под руинами

Летом прошлого года 72 счастливых новосёла получили ключи от квартир в доме №91/3 на улице Монкеулы. Девятиэтажное жильё реализовали через государственную программу "Нурлы жер". Однако радость длилась недолго. Вернее до первых проливных дождей. С крыши начала течь вода, квартиры топило, а весной и вовсе затопило подвал. Застройщиком является ТОО "Наурыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Старшая по дому Мира Ескендирова говорит, что жители дома не раз обращались с жалобами к застройщикам и к акимату. Однако реакции пока не последовало.

"Помимо проблем с крышей и подвалом, у нас проваливаются все отмостки, с теплотрасс сочится вода, фундамент оседает, местами и вовсе проваливается. Мы вызывали застройщиков, показывали им все недостатки, снимали на видео, но они не собираются устранять недочёты. Обращались в акимат, в ЖКХ, но ничего не меняется", — говорит женщина.

По её словам, строительная компания даже не позаботилась о благоустройстве двора. Они не установили элементарные урны и скамейки, не говоря уже о детской площадке.

"С нами договор никто не заключал, за отопление мы платим по 15 тысяч тенге, хотя имеем право платить по счётчику, который должен установить застройщик. На счётчиках воды нет пломб. Представители компании-застройщика говорят, что пока не достроят соседние дома, никакого благоустройства не будет. У нас даже интернета нет. В квартирах сети нет, с детьми невозможно выполнять домашние задания. С балконов сочится вода, окна шатаются, есть огромные щели. Некоторые жильцы с тазиками сидят, потому что с потолка льётся вода. Мы не бесплатно получили эти квартиры, столько лет копили на это жильё, мечтали о нём. Многие из нас ежемесячно выплачивают ипотеку. Так быть не должно! Пока действует гарантия, требуем, чтобы нам устранили все недостатки", – возмущается Мира Ескендирова.

Другая жительница дома Халила Каржауова говорит, что в сезон дождей потоп доходит до квартир на восьмом этаже.

"Детям негде играть, старики по вечерам сидят на бетонных плитах. Кому нам жаловаться? Куда обращаться? Никто нас не слушает. Мы переехали с посёлка. Надеялись на беззаботную жизнь со всеми удобствами, но по факту всё оказалось наоборот. Боимся однажды оказаться под руинами", — отметила пенсионерка.

В пресс-службе акима города сообщили, что строительство дома началось в 2020 года. А завершилось в декабре 2021 года. Дом предназначен для вкладчиков "Отбасы банк". Его стоимость составляет 1,08 миллиарда тенге. Подрядной организацией является ТОО "Наурыз", техническим надзором занималось ТОО "Сана Маркет", авторский надзор — "Байтак-Арка". Срок гарантийного обслуживания составляет три года.

Для решения проблемы городской отдел строительства направил письмо подрядчику с требованием устранить дефекты. В акимате пообещали, что до конца сентября все недостатки будут устранены.