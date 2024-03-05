Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в Казахстане достигла семи процентов

Как будет расти доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уже порядка семи процентов мы достигли. Буквально за последние пять лет был бум строительства возобновляемых источников энергии. ВИЭ развивается наиболее прогрессивно именно в Казахстане в силу наличия всех необходимых инструментов", - сказал министр.

Он добавил, что в целях достижения 15-процентной доли ВИЭ к 2030 году будет обеспечено проведение ежегодных аукционных торгов на суммарную мощность свыше 6 ГВт, а также реализация крупномасштабных проектов со стратегическими инвесторами.

Совместно с компаниями Total Energies, Acwa Power и Masdar уже начата реализация проектов ВИЭ общей мощностью 3 ГВт.