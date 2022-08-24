Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat
stopfake.kz Сегодня, 15:26
188
Фото: stopfake.kz

Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat

Агентство по финансовому мониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в работе интернет-проекта TasksCat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

"Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. За приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15 процентов от выплат. Организаторы продавали услуги "пакетно", с доходностью от 100 до 1000 процентов", – говорится в сообщении службы. 

Отмечается, что новых участников в организацию привлекали публикациями историй успеха и фотографиями победителей. Сейчас системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует.  

"Ведётся работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений. В целях установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрированы в Книге учёта информации и направлены в АРРФР для заключения", – сообщили в АФМ. 

По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#финансовая пирамида #АФМ
Сегодня, 15:26
188
Журналист

Рекомендуем

Наверх