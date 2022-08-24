Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat

Фото: stopfake.kz

Агентство по финансовому мониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в работе интернет-проекта TasksCat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. За приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15 процентов от выплат. Организаторы продавали услуги "пакетно", с доходностью от 100 до 1000 процентов", – говорится в сообщении службы.

Отмечается, что новых участников в организацию привлекали публикациями историй успеха и фотографиями победителей. Сейчас системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует.

"Ведётся работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений. В целях установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрированы в Книге учёта информации и направлены в АРРФР для заключения", – сообщили в АФМ.

По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.