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Как в Казахстане стабилизируют цены на яйца в период сезонного удорожания

Сегодня, 16:38
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inbusiness.kz Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38
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Фото: inbusiness.kz

Союз птицеводов, ассоциация яичных производителей Казахстана и МТИ РК подписали меморандум по стабилизации цен на яйца категории С1 до конца года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Данное соглашение, как отметили в ведомстве, позволит стабилизировать цены на яйца в период сезонного удорожания.

"В рамках заключенного меморандума союз и ассоциация совместно с отечественными птицефабриками организуют работы по обеспечению доступности яиц 1 категории, исключению резкого и необоснованного роста цен в предпраздничный период на данный социально значимый продовольственный товар", - отметили в МТИ.

В свою очередь, МТИ будет проводить ежедневный мониторинг цен на предмет соблюдения торговой надбавки в объектах торговли.

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