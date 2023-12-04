Как в Казахстане стабилизируют цены на яйца в период сезонного удорожания
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Союз птицеводов, ассоциация яичных производителей Казахстана и МТИ РК подписали меморандум по стабилизации цен на яйца категории С1 до конца года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК
Данное соглашение, как отметили в ведомстве, позволит стабилизировать цены на яйца в период сезонного удорожания.
"В рамках заключенного меморандума союз и ассоциация совместно с отечественными птицефабриками организуют работы по обеспечению доступности яиц 1 категории, исключению резкого и необоснованного роста цен в предпраздничный период на данный социально значимый продовольственный товар", - отметили в МТИ.
В свою очередь, МТИ будет проводить ежедневный мониторинг цен на предмет соблюдения торговой надбавки в объектах торговли.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым