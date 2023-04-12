До 65 выросло число заразившихся COVID-19 казахстанцев

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане на 12 апреля рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным министерства, на утро среды, 12 апреля, лечение от КВИ продолжают получать 1 795 человек (–1 607+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 607 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациентa.

Всего на сегодня в стране подтверждены 1 410 549 случаев заржения КВИ.