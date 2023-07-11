Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты

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В министерстве сельского хозяйства учли возможное распространение саранчи в Костанайской области. Ведомство направило в регион для химобработки дополнительный объём препаратов на 41 тысячу гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

Уточняется, что против азиатской саранчи защитные мероприятия проведены на 20,9 тысячи гектаров.

В Актюбинской области против стадных саранчовых обработано 667,8 тысячи гектаров. Фитосанитарные мероприятия против итальянского пруса проведены на 647 тысячи гектаров, обследование площадей на наличие вредителей продолжается. В регионе сейчас находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Накануне он встретился и обсудил вопросы защиты региона от саранчовых с руководителями крестьянских хозяйств Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского, Мартукского, Хромтауского, Каргалинского, Кобдинского, Иргизского, Байганинского, Шалкарского и Айтекебийского районов.

Отмечается, что в проведении химобработок задействованы 56 единиц специальной техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателя, 19 аэрозольных газогенераторов, восемь судов сверхлёгкой авиации и 10 самолётов.

Для координации работы на местах создан оперативный штаб, возглавляемый заместителем акима области, утверждён план соответствующих работ.

Вместе с тем, продолжается рабочая поездка министра сельского хозяйства в регионы. Ербол Карашукеев провёл оперативное совещание на границе Актюбинской и Костанайской областей, где также зафиксировано распространение саранчи.

Отметим, что в приграничных районах этих областей вредители заселили 20 тысяч гектаров территорий двух крестьянских хозяйств - ТОО "Кумкудук" и ТОО "Алтынсарино". Химобработка уже проведена на четырёх тысячах гектаров. Работы планируют завершить в ближайшие два дня. Специалисты отмечают, что итальянский прус сейчас не вредит сельхозпосевам, и сельскохозяйственные культуры не пострадали.

В Актюбинской области распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча. Кроме того, в текущем году в регионе прогнозируется распространение нестадных саранчовых. Для проведения фитосанитарных обработок против нестадных вредителей из местного бюджета выделен 61 миллион тенге, обработано – 5,7 тысячи гектаров, или 52 процента от запланированных площадей.