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Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты
В министерстве сельского хозяйства учли возможное распространение саранчи в Костанайской области. Ведомство направило в регион для химобработки дополнительный объём препаратов на 41 тысячу гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.
Уточняется, что против азиатской саранчи защитные мероприятия проведены на 20,9 тысячи гектаров.
В Актюбинской области против стадных саранчовых обработано 667,8 тысячи гектаров. Фитосанитарные мероприятия против итальянского пруса проведены на 647 тысячи гектаров, обследование площадей на наличие вредителей продолжается. В регионе сейчас находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Накануне он встретился и обсудил вопросы защиты региона от саранчовых с руководителями крестьянских хозяйств Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского, Мартукского, Хромтауского, Каргалинского, Кобдинского, Иргизского, Байганинского, Шалкарского и Айтекебийского районов.
Отмечается, что в проведении химобработок задействованы 56 единиц специальной техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателя, 19 аэрозольных газогенераторов, восемь судов сверхлёгкой авиации и 10 самолётов.
Для координации работы на местах создан оперативный штаб, возглавляемый заместителем акима области, утверждён план соответствующих работ.
Вместе с тем, продолжается рабочая поездка министра сельского хозяйства в регионы. Ербол Карашукеев провёл оперативное совещание на границе Актюбинской и Костанайской областей, где также зафиксировано распространение саранчи.
Отметим, что в приграничных районах этих областей вредители заселили 20 тысяч гектаров территорий двух крестьянских хозяйств - ТОО "Кумкудук" и ТОО "Алтынсарино". Химобработка уже проведена на четырёх тысячах гектаров. Работы планируют завершить в ближайшие два дня. Специалисты отмечают, что итальянский прус сейчас не вредит сельхозпосевам, и сельскохозяйственные культуры не пострадали.
В Актюбинской области распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча. Кроме того, в текущем году в регионе прогнозируется распространение нестадных саранчовых. Для проведения фитосанитарных обработок против нестадных вредителей из местного бюджета выделен 61 миллион тенге, обработано – 5,7 тысячи гектаров, или 52 процента от запланированных площадей.
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