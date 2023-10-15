Димаш Кудайберген стал свидетелем нового рекорда в Турции

На стадионе Университета Акдениз в Анталье всемирно известный диджей Бурак Йетер воплотил в жизнь свою мечту — проект "Космос". Специальным приглашенным гостем был всемирноизвестный казахстанский музыкант Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт Димаша, в центре стадиона на специально возведенной круглой сцене гостей встречала 15-метровая статуя астронавта, красиво выделяясь ярким светом под темным небом Антальи.

Давней мечтой Бурака было побить предыдущий рекорд Гинесса с использованием восьмиметровой статуи на концерте, и специально приглашённая делегация приехала на концерт для регистрации нового рекорда.

Международный характер концерту придало участие Димаша Кудайбергена, вслед за которым на концерт приехали его поклонники из разных стран мира.

"Димаш Кудайберген приедет из Казахстана. У него огромная фан-база. Есть люди из Германии, Казахстана, даже Мексики, которые приедут за ним. С Димашем концерт приобретет международное измерение", — отметил Бурак в интервью изданию Antalya Gündem Gazetesi перед концертом.

Димаш вместе с Бураком исполнили их совместную песню "Weekend", впервые прозвучавшую 6 мая 2023 года на сольном концерте Димаша в Анталье, где Бурак был приглашённым гостем. Позже трек вышел на официальных музыкальных платформах и был широко поддержан слушателями. Сегодня жизнеутверждающая песня звучала под бурные овации стадиона как поддержка уходящему лету.

Также Димаш исполнил одну из самых важных песен в своем репертуаре "SOS d’un terrien en détresse". Песня землянина, попавшего в беду и мечтающего увидеть наш мир с высоты, поддержала тему космоса как нереализованного бесконечного пространства для мечтаний и раздумий.

Фан-клуб Димаша в Турции dimash.turkey при поддержке организаторов концерта собрал под свое крыло Dears — гостей праздника и они все вместе дружно поддерживали любимого артиста, держа в руках флаги Казахстана и разных стран мира.

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Яркими моментами встреч с фанатами Димаш поделился с подписчиками в соцсетях.

Напомним, в Турции не в первый раз тепло принимают казахстанского артиста. В мае, находясь на гастролях в Анталье, Димаш Кудайберген специально для своих турецких поклонников исполнил турецкую песню "Gesi Baglar". Гостеприимные хозяева преподнесли Димашу подарок — национальный музыкальный инструмент Баглама.