Димаш Кудайберген снова заинтриговал подписчиков

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген опубликовал в социальных сетях загадочный пост, передаёт BaigeNews.kz.

Обладатель одного из уникальнейших голосов планеты специально для фанатов снял видео и оставил под ним интригующее послание.

"Получил ваши пожелания для меня — быть активнее в соцсетях. Буду стараться радовать вас чаще. Совсем скоро я сообщу большую новость", — написал Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, недавно Димаш Кудайберген выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером. Композиция создана в необычном для певца танцевальном жанре и исполнена на английском языке. Новая песня впервые зазвучала на популярном радио Литвы "MANO FM".

А недавно одно из самых известных музыкальных изданий Великобритании — The Music Man опубликовало статью, посвященную всемирно известному казахстанцу и назвало Димаша Лучшим голосом мира. Как сообщает издание, состояние Димаша Кудайбергена оценивается в 2 миллиона долларов.

К слову, певец в последнее время полюбил оставлять загадочные послания в соцсетях. К примеру, в начале августа его подписчики массово отгадывали тайный смысл поста своего кумира, в котором Димаш опубликовал изречение японского писателя Харуки Мураками, сопроводив слова видеоклипом на фоне океана.