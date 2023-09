Weekend Димаша впервые прозвучал на радиостанции Литвы

На популярном радио Литвы "MANO FM" началась ротация новой композиции Димаша Кудайбергена и Бурака Йетера Weekend. В эфире радиостанции песню можно услышать несколько раз в сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

"MANO FM" — радиостанция в городе Каунасе, которая начала свою деятельность в 2014 году. Ежедневно в ее эфире можно услышать как новые, так и старые хиты, что делает MANO FM универсальным радио, подходящим под любую аудиторию.

Раньше трансляция радиостанции была доступна только в Куанасе. В настоящее же время ее слушают на всей территории Литвы.

Напомним, недавно Димаш Кудайберген выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером. Композиция создана в необычном для певца танцевальном жанре и исполнена на английском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Между тем, дно из самых известных музыкальных изданий Великобритании — The Music Man опубликовало статью, посвященную всемирно известному казахстанцу и назвало Димаша Лучшим голосом мира.

В публикации под названием "Димаш Кудайберген: лучший голос в мире" подробно рассказывается о жизни артиста и его творческом пути от самых первых конкурсов до больших концертов на стадионах.

Как отмечает The Music Man, Димаш выпустил в общей сложности 23 песни и спел на двенадцати разных языках. Он пел на казахском, русском, украинском, кыргызском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, турецком, сербском и китайском языках. Казахстанец выступал на американском певческом шоу The World's Best, где его представили как "Человека с шестью октавами".

Также отмечается, что канале Димаша в YouTube 1,88 миллиона подписчиков и 3,7 миллиона подписчиков в Instagram, а его состояние оценивается в 2 миллиона долларов.