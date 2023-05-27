Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства

Фото: скриншот с видео

Всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген поделился со своими фанатами ещё одним воспоминанием из детства — видео с участием маленького Димаша в роли ведущего, передаёт BaigeNews.kz.

"Церемония открытия детской музыкальной школы "САЗ". 11-летний Димаш", — подписал своё видео певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Судя по всему, видео было снято в апреле 2006 года, в зале областной филармонии имени Газизы Жубановой во время празднования 100-летия композитора, академика Ахамета Жубанова.

Опубликованное Димашем видео пришлось по вкусу его подписчикам.

"Димаш, ты сделал наши выходные просто волшебными. Спасибо тебе огромное, что делишься с нами такой милотой и таким сокровенным", — пишут комментаторы.

А некоторые подписчики задались вопросом, почему их купир в последнее время так активно делится воспоминаниями из прошлого.

"Ди! Тебя что мучает ностальгия? Не переживай это вполне нормальное человеческое состояние. Иногда даже нам полезно немного понастальгировать, опустившись в приятные воспоминания! Я тоже частенько ностальгирую и мысленно преношусь в приятные моменты прошлого! Кстати мы из прошлых воспоминаний когда опускаемся в них забираем оттуда положительную энергетику напитываясь ей здесь и сейчас..Так что ностальгируй на здоровье но не часто..Всё-таки надо жить больше настоящим", — советует одна из подписчиц.

Напомним, на днях певец с самым уникальным на планете голосом отметил своё 29-летие. Ко Дню рождения Димаш выпустил трогательный клип о своей жизни. А ещё в эту субботу певец поделился детскими фотоснимками, на которых Димашу 11 лет.