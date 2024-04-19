Деятельность крематориев и колумбариев регламентируют в Казахстане

Министерство национальной экономики подготовило проект поправок в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами.



В Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами планируют добавить ряд новых понятий:

колумбарий – хранилище погребальных урн;

мемориальная плита колумбария – плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны имя, отчество и фамилия (при его наличии), даты рождения и смерти захороненного;

колумбарная ниша – ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна;

прах – останки тела умершего после кремации;

погребальная урна (урна с прахом) – емкость для хранения, транспортирования и захоронения праха умершего после его кремации.



Колумбарии подразделяются на:

открытые – стены с ячейками располагаются на кладбищах под открытым небом;

закрытые – размещаются внутри зданий.



Захоронение в колумбарии производится после предъявления администрации кладбища свидетельства о смерти, выданного регистрирующим органом, осуществляющим регистрацию смерти и (или) медицинского свидетельства о смерти по форме № 045/у, либо уведомления о смерти, полученного посредством веб-портала "электронного правительства". Также необходимо предъявить справку о кремации.



Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 06 мая 2024 года.