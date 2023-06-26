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BaigeNews.kz Сегодня, 05:34
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Сегодня, 05:34
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Фото: BaigeNews.kz

Девушка выпала с четвёртого этажа в Караганде

В Караганде девушка выпала с четвёртого этажа жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

27-летняя девушка выпала с балкона квартиры в многоэтажном доме по улице Гоголя. 

В социальных сетях распространилось видео очевидца. На кадрах медики осматривают и увозят пострадавшую в больницу. 

"У пациентки ушиб головного мозга. Она находится в коме", - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В полиции выясняют обстоятельства несчастного случая.

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Сегодня, 05:34
218
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