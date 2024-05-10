  • 10 Мая, 11:47
  • BAIGENEWS

Девочка пострадала в игровом центре в Атырау

Сегодня, 00:08
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Atyrau online Сегодня, 00:08
Сегодня, 00:08
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Фото: Atyrau online

Подросток пострадала в детском игровом центре в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau online.

Сообщается, что во время игры сорвалась страховка и девочка упала с высоты. 

Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу. Указывается, что с начала года в этом игровом центре пострадали двое детей. 

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