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Дети не должны подвергаться насилию - Минпросвещения о ЧП в Шымкенте
Министерство просвещения страны прокомментировало произошедшее накануне происшествие в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz. В социальных сетях распространилось видео, на котором в Шымкенте двоим детям были нанесены телесные повреждения.
По словам автора ролика, детей избили якобы за то, что они не выучили вовремя хадисы.
Комитет по охране прав детей Минпросвещения выразил обеспокоенность по этому поводу.
"Произошедшее является прямым нарушением прав ребенка на защиту от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения и ставит под угрозу его безопасность и здоровье. Родителям рекомендуется уделять особое внимание обеспечению комплексной безопасности своих детей. Мы осуждаем поведение всех сторон, допустивших жестокое обращение с детьми. Дети никогда не должны подвергаться насилию", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что данную ситуацию руководство Комитета держит на личном контроле.
"На связи с руководством Управления образования области, уполномоченным по правам ребенка Шымкента, органами внутренних дел", - уточнили в сообщении.
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