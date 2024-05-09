Детей вакцинировали от гепатита А в эвакопунктах ЗКО
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В Западно-Казахстанской области с начала года зарегистрировали девять случаев гепатита А, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Как рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, по области за четыре месяца этого года сложилась относительно стабильная эпидемиологическая ситуация.
"Случаев групповой заболеваемости, особо опасных инфекции как бешенство, холера, чума, сибирской язва, а также дифтерии, краснухи, брюшного тифа, полиомиелита, малярии, столбняка не зарегистрировали. Эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям относительно стабильная, заболеваемость на уровне прошлого года. Отмечается снижение заболеваемости дизентерией, в сравнении с прошлым годом на 14 случаев. Снижение заболеваемости сальмонеллеза на 8 случаев", — пояснил главный санврач.
По его словам в нестабильных по паводковой ситуации Каратобинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском районах, а также в районе Байтерек и в Уральске с начала наступления паводков случаев кишечной инфекции не зарегистрировали.
"По области зарегистрировали 9 случаев острого вирусного гепатита А, за аналогичный период прошлого года — 12 случаев. Все случаи вирусного гепатита А не связаны с паводками. Причинами роста заболеваемости является отсутствие иммунитета к данному заболеванию, который формируется при вакцинации. На сегодняшний день помимо плановой вакцинации проводят наверстывающую вакцинацию против вирусного гепатита А", — отметил главный санврач.
Он отметил, что в целях профилактики вирусного гепатита А в пунктах временного размещения провели наверстывающую вакцинацию 28 детям до 14 лет. Ранее они пропустили плановые прививки.
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