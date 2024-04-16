Десятки дворов затопило в селе Жасоркен Жамбылской области
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Из-за обильных осадков селе Жасоркен Жамбылского района подтоплено более 30 дворовых территорий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
"15 апреля в 20.35 поступила информация о том, что из-за обильных осадков в виде дождя в селе Жасоркен Жамбылского района дождевой водой (склоновые стоки) подтоплено более 30 дворовых территорий по улице Жасоркен и СШ "М. Ауезова". Ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают местные исполнительные органы, 51 человек ДЧС, четыре единицы техники — два погрузчика и два экскаватора, 10 единиц техники и шесть мотопомп", — отмечается в сообщении акимата области.
В селе Жасоркен насчитывается 310 жилых домов, здесь живет 2 209 человек.
В акимате также добавили, что все водохранилища Жамбылской области работают в штатном режиме, угроз переполнения нет.
"Информация, распространяемая в Сети, не соответствует действительности. Ситуация на личном контроле акима области Ербола Карашукеева. Просим доверять официальным источникам", — уточнили в акимате.
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