Мужчина упал с высоты 16 этажа в Шымкенте

В Шымкенте расследуют смерть мужчины, упавшего с высоты 16 этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Трагический инцидент произошёл в жилом комплексе на проспекте Кунаева. Свидетели говорят, что погибший не проживал в многоэтажке, а квартиру арендовал накануне. От полученных травм он скончался. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

Полицейским предстоит разобраться, умышленно ли мужчина свёл счёты с жизнью, выпал из окна по неосторожности или ему кто-то "помог". Уголовное дело зарегистрировали по статье "Доведение до самоубийства".