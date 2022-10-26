Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам

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Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила пересмотреть порядок выдачи водительских удостоверений. По её мнению, передача функций проведения экзаменов из МВД в Госкорпорацию "Правительство для граждан" ухудшила качество знаний водителей и увеличила коррупционные риски, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат считает, что во многом этому способствовало поэтапное снижение требований к качеству подготовки водителей. С 2016 года в Казахстане допускать к экзаменам начали после самостоятельной подготовки. А с 2018 года отменили лицензирование для открытия учебных центров.

"Все эти факты привели к тому, что учебный процесс подготовки водителей начал проходить формально. Выросло количество школ без материально-технической базы, которые просто печатали сертификаты. Низкое качество подготовки могло бы выявить на этапе контроля знаний. Но наряду с ослаблением подготовки, реформы коснулись и процедуры экзаменов. Функции регистрационно-экзаменационных подразделений по проведению теоретических и практических экзаменов (Министерства внутренних дел РК) в 2019 году были переданы Госкорпорации "Правительство для граждан". Последствием этого решения стала низкая доступность автоматизированных автодромов при спецЦОНах, которых в стране всего 17 и находятся они только в областных центрах", - сказала Гульдара Нурумова.

Она сообщила, что для сдачи экзаменов гражданам из районов зачастую приходится преодолевать сотни километров при том, что оборудование автодромов часто выходит из строя.

"Все эти факторы и большая очерёдность являются причинами поиска незаконных путей получения водительских прав и росту коррупционных правонарушений. Такими реформами важнейшее направление подготовки водителей было просто разрушено "под ключ", - заявила депутат.

По статистике, ежегодно в Казахстане совершается свыше 13 тысяч ДТП, в которых гибнут более двух тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения. Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смертности среди детей в возрастной группе от пяти до 14 лет. 2022 году количество ДТП выросло на девять процентов, в них погибло на 21 процент больше казахстанцев.

"95 процентов всех ДТП совершаются по вине водителей в основном из-за превышения скоростного режима, нарушения правил маневрирования, выезда на полосу встречного движения и (нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, водителями самокатов и скутеров). С начала года полицией пресечено свыше 4,5 миллиона нарушений. Это говорит о низкой компетентности тех, кто управляет автотранспортом", - сказала депутат.

Учитывая это, депутат предложила: