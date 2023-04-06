Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем

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Депутат мажилиса Каракат Абден прокомментировал обсуждаемую в обществе тему о налоге за брак с иностранцем, передает BaigeNews.kz. Такую инициативу народная избранница предлагала сама во время своей предвыборной кампании до 19 марта.

Если раньше Абден утверждала о необходимости такого шага, основываясь на снижающейся демографии, то теперь женщина заявила, что этот подход требует тщательного изучения.

"Эта инициатива во время выборов прозвучала как одна из мер по сохранению наших национальных традиций, укреплению патриотизма. Я готова продолжать все свои инициативы и в депутатской деятельности. Но в стенах мажилиса ни один вопрос без глубокой проработки с научным анализом мною подниматься не будет", - написала она в своем Imstagram.

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По ее словам, изначально эта инициатива поднималась на фоне демографических проблем. Население Казахстана не такое большое, и любой отток – это вопрос национальной безопасности, считает депутат. Однако, как подчеркнула Каракат Абден, в ближайший период вопрос о налоге на брак с иностранцами не является для неё актуальным.

"Мой политический ракурс направлен на более значительные проблемы, которые обозначил глава государства на заседании сессии парламента. Есть вопросы гораздо важнее налога на брак с иностранцами. Среди них возможность дифференциации ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют большую часть госбюджета. Как отметил президент, предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов. Кроме того, поставлена задача запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса", - сообщила мажилисвумен.

Она отметила, что её радует тот факт, что население активно обсуждает все инициативы и выражает свою гражданскую позицию.