День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане

В честь Дня благодарности в одном из кинотеатров Астаны прошла акция, в ходе которой казахстанцы могли сказать важные слова своим близким, передает BaigeNews.kz.

"Перед началом сеанса зрителям показали ролики с трогательными обращениями. Люди, к которым обращались с экрана, были в этот момент в зале. Они ничего не подозревали", - сообщили в министерстве информации и общественного развития РК.

Школьник Нуржан Мухамедали из села Кабанбай батыра Акмолинской области поблагодарил своего учителя физкультуры и тренера по баскетболу Александра Ахрамова. Он отметил, что школа в этом году впервые стала чемпионом области по баскетболу, и в этом главная заслуга учителя.

Журналист Дамир Хайдар обратился к маме.

“Благодарен за то, что невзирая на все трудности, ты выстояла. Ты воспитала меня и сейчас воспитываешь моего брата. И сейчас я бы хотел, чтобы вы поприветствовали мою маму. Спасибо тебе, мама", - сказал он.

Праздник День благодарности приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, его отмечают с 2016 года.

Глава государства, поздравляя казахстанцев, подчеркнул, что этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.