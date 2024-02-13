Дементьева прокомментировала высказывания коллеги о "длинном женском языке"

Депутат Мажилиса РК Наталья Дементьева прокомментировала высказывание своего коллеги Анаса Баккожаева, который назвал "длинный язык" женщин одной из причин домашнего насилия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Комментировать коллег я буду не из этических соображений, но как женщина. Давайте уберём моё амплуа депутата. Я как женщина, мать, супруга хочу сказать. Это, естественно, опрометчиво было сказано. Как женщина согласиться не могу", - сказала Дементьева.

Также депутат вспомнила свой опыт работы в сфере образования, где ей часто приходилось работать с молодыми семьями.

"Я - педагог, который работал 25 лет в сфере образования, преподавал и видел молодые семьи, которые приходили ко мне ежечасно, ежедневно, еженедельно. К сожалению, я видела неготовность молодых мам к воспитанию детей, непонимание молодыми мамами до конца семейных ценностей. Я за приверженность семейных ценностей. Многие не готовы были принимать трудности, которые были у несовершеннолетних детей. Многие не были готовы идти на компромисс со своими супругами в воспитании ребенка. Я им говорила: "Если вы здесь при мне позволяете себе ругаться, что происходит у вас дома?", - прокомментировала депутат.

Она подчеркнула, что мудрость женщины в том, чтобы сглаживать острые углы в семейных ссорах.

"Мы – женщины, мы – хранительницы семейного очага. Я не в коем случае не защищаю мужчин, но я считаю, что всё-таки прерогатива женщины урегулировать по возможности конфликт", - отметила Дементьева.

Напомним, депутат мажилиса Анас Баккожаев одной из причин домашнего насилия назвал "длинный язык" женщин.