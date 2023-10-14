Дело об убийстве спортсменки Валерии Шальновой передали в суд

Дело об убийстве и изнасиловании 21-летней спортсменки Валерии Шальновой поступило в суд. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам Ажар Абдил, в ближайшее время начнется первое предварительное заседание.

Подозреваемого будут судить по трём уголовным статьям: "Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера", "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" и "Грабёж, открытое хищение чужого имущества".

Напомним, Валерия Шальнова — известная в Актау спортсменка — она несколько лет профессионально занималась рукопашным боем. Имела множество наград, участвовала в спортивных состязаниях.

2 июля тело 21-летней девушки нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности", а затем на статью "Убийство".

Позже сестра погибшей Каролина Шальнова записала видеообращение , в котором заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой. Затем, стало известно, что в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.

Между тем, в руках адвоката оказалась запись с видеорегистратора, которая была произведена в ночь с 1 на 2 июля, когда и произошло убийство, после чего выяснились другие шокирующие подробности преступления.

Позже стало известно, что о жизни Валерии Шальновой в Актау планируют снять документальный фильм.