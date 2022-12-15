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  • Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Кызылординской области
polisia.kz Сегодня, 01:40
137
Сегодня, 01:40
137
Фото: polisia.kz

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Кызылординской области

В ДТП на трассе Теренозек-Кызылорда в Кызылординской области погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 14.12.2022 года на 60/31 км. в Сырдаринском районе Кызылординской области начато досудебное расследование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"В результате столкновения двух автомобилей – КамАЗа и бензовоза – с легковой автомашиной погибли четыре человека, еще один получил травмы и доставлен в больницу. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

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#дтп #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:40
137
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