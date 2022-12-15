Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Кызылординской области

Фото: polisia.kz

В ДТП на трассе Теренозек-Кызылорда в Кызылординской области погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 14.12.2022 года на 60/31 км. в Сырдаринском районе Кызылординской области начато досудебное расследование.