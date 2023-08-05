Cело 40 лет КазССР переименуют в Туркестанской области
Сегодня, 04:27
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Сегодня, 04:27Сегодня, 04:27
123Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Туркестанской области переименуют сёла Чичерино и 40 лет КазССР, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующее совместное постановление акимата Туркестанской области и решение областного маслихата опубликовано на портале "Открытые НПА".
Предлагается переименовать село Чичерино сельского округа Кабланбек Сарыагашского района в село Сіргелі, а село 40 лет КазССР сельского округа Мактаарал Мактааральского района в село Әл-Фараби.
Документ находится на публичном обсуждении до 18 августа. И вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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