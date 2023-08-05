Cело 40 лет КазССР переименуют в Туркестанской области

В Туркестанской области переименуют сёла Чичерино и 40 лет КазССР, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее совместное постановление акимата Туркестанской области и решение областного маслихата опубликовано на портале "Открытые НПА".

Предлагается переименовать село Чичерино сельского округа Кабланбек Сарыагашского района в село Сіргелі, а село 40 лет КазССР сельского округа Мактаарал Мактааральского района в село Әл-Фараби.

Документ находится на публичном обсуждении до 18 августа. И вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.