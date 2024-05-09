Бублик пробился во второй круг турнира в Риме
Сегодня, 20:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:51Сегодня, 20:51
151Фото: instagram.com/bublik
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик (17-й номер АТР) провел первый матч на турнире серии Masters одиночного разряда в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Александр в паре с американским теннисистом Беном Шелтоном сыграл против канадско-американского дуэта Феликс Оже-Альяссим — Фрэнсис Тиафо и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:1, 6:7, 10:7. Игра продлилась один час и 30 минут и состоялась на стадии 1/16 финала.
Отметим, что в 1/8 финала Бублик и Шелтон сыграют против победителя матча Остин Крайчек — Нил Скупски с парой Марсело Мело — Александр Зверев.
Самое читаемое
- Школьники прибыли на выпускной на роскошных авто и вертолёте: видео набирает популярность в соцсетях
- Парад во дворе ветерана ВОВ провели полицейские ВКО
- Видео с "кораблём-призраком" на Каспии набирает популярность в Сети
- Как 79-ю годовщину Победы празднуют в Алматы
- Новый чемпион мира высмеял Жанибека Алимханулы