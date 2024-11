Брутальный нокаут зафиксирован в весе Алимханулы

На арене Wells Fargo Center в Филадельфии американский средневес Остин Уильямс закрыл тяжёлое поражение Хамзе Ширазу победой над соотечественником Жан Пьером Гарридо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бойцы устроили классную драку. Гарридо со стартовых секунд боя налегал на превосходство в антропометрии, начал агрессивно наседать на Уильямса. Тот классно контрил оппонента кроссами, здорово пробивал по корпусу.

После стартовых раундов Гарридо сумел выровнять ход боя. Он всё чаще вынуждал Уильямса принимать размены, акцентированно пробивал по корпусу. В какой-то момент показалось, что фаворит устал и близок к тому, чтобы выпустить ход боя из своих рук.

THIS angle of the stoppage 🎥😳#EnnisChukhadzhian | #RodriguezGuevara | Exclusive deals LIVE on DAZN pic.twitter.com/NNB6rpqBjb