Прокуроры защитили права более двух тысяч пользователей такси в Жамбылской области
В надзорном органе выяснили, что местные власти неправильно организовали работу инватакси.
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Жамбылской области люди с инвалидностью получили круглосуточный доступ к инватакси благодаря прокурорам, передаёт BaigeNews.kz.
В надзорном органе выяснили, что местные власти неправильно организовали работу инватакси. По условиям договора, заключённого акиматом, служба перевозки людей с ограниченными возможностями работала только по будням и всего 8 часов в день.
Такие правила шли вразрез с законом и серьёзно ограничивали права людей с инвалидностью. Особенно неудобно это было в экстренных ситуациях, по вечерам и в выходные.
После вмешательства прокуратуры график работы инватакси пересмотрели — теперь оно функционирует круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Благодаря этому, более 2 тысяч жителей с особыми потребностями получили доступ к необходимым услугам без ограничений.
Чиновник, по вине которого возникла эта ситуация, привлечён к дисциплинарной ответственности.
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