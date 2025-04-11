Жамбылской области люди с инвалидностью получили круглосуточный доступ к инватакси благодаря прокурорам, передаёт BaigeNews.kz.

В надзорном органе выяснили, что местные власти неправильно организовали работу инватакси. По условиям договора, заключённого акиматом, служба перевозки людей с ограниченными возможностями работала только по будням и всего 8 часов в день.

Такие правила шли вразрез с законом и серьёзно ограничивали права людей с инвалидностью. Особенно неудобно это было в экстренных ситуациях, по вечерам и в выходные.

После вмешательства прокуратуры график работы инватакси пересмотрели — теперь оно функционирует круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Благодаря этому, более 2 тысяч жителей с особыми потребностями получили доступ к необходимым услугам без ограничений.

Чиновник, по вине которого возникла эта ситуация, привлечён к дисциплинарной ответственности.